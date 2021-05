Il va falloir sans doute se montrer patient avant d’en savoir plus sur l’avenir de Milik à l’OM.

Les supporters de l’OM se frottent les mains en voyant le niveau actuel de Milik, mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle, car cela pourrait pousser des clubs européens à tenter de le recruter au marché des transferts. L’OM a une option d’achat, mais une clause permettrait au joueur de partir en cas de belle offre.

Le joueur convaincu

Les dirigeants marseillais attendraient le début du mois de juillet pour y voir plus clair, mais ils seraient actuellement plutôt optimistes en ne cessant de déclarer aux proches du club qu’ils ont bien la main sur ce transfert et que le joueur serait convaincu par le fait de rester un an de plus.