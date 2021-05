Si le Barça perd Leo Messi, le club n’aura pas d’autre choix que de boucler le transfert de Haaland cet été.

Le FC Barcelone est en train de perdre Leo Messi si on en croit les différentes rumeurs qui circulent. Si cela se produit, le président Laporta n’aura pas le choix et va devoir frapper fort pour le remplacer. Ce ne sera pas avec Mbappé qui ne bougera pas et il ne reste donc que Haaland sur le marché.

Le Barça a les moyens ?

Le Norvégien pourrait quitter Dortmund et le Barça va devoir lui faire une offre de folie pour le convaincre. On parle d’un transfert qui pourrait néanmoins dépasser les 100 millions d’euros et on se demande comment le FC Barcelone pourrait boucler une telle opération avec des comptes dans le rouge.