Leonardo serait intéressé par Jules Koundé, mais faut-il vraiment faire une telle dépense pour la défense centrale ?

Selon la presse espagnole, Leonardo serait très intéressé par le profil du défenseur français du FC Séville, Jules Koundé qui empile les performances de très haut niveau depuis le début de la saison. Il pourrait partir en juin pour une somme proche de 70 millions d’euros et les plus grands clubs sont à ses pieds.

La meilleure défense ?

Mais de l’avis de tout le monde, Leonardo n’est déjà pas loin d’avoir la meilleure défense centrale du monde avec Marquinhos et Kimpembe et faire une telle dépense pour ce poste serait une folie. Si le directeur sportif brésilien cherche un défenseur de plus pour l’an prochain, il va sans doute devoir chercher un profil moins cher.