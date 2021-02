L’OM doit penser à la succession de Mandanda et aurait déjà une idée très précise de celui qui pourrait s’engager.

Difficile de remettre en cause Steve Mandanda qui est un monument du côté de Marseille, mais il faut forcément penser à la succession du gardien international qui n’est plus tout jeune et qui ne devrait plus tarder à céder sa place. Les dirigeants de l’OM auraient déjà une idée de celui qui pourrait s’installer dans les cages.

Un bon prix

Il s’agit de Alban Lafont qui a été prêté cette saison au FC Nantes par la Fiorentina. Le joueur ne devrait néanmoins pas retourner en Italie si un club fait une offre correcte. Il pourrait avoir un bon de sortie pour environ 10 millions d’euros ce qui est une somme raisonnable pour un gardien de son potentiel.