Manchester City pourrait bien faire une offre sans précédent pour Leo Messi et impossible à refuser.

Nombreux sont les clubs qui rêvent du recrutement de Leo Messi et le FC Barcelone espère avoir encore une chance de conserver son meilleur joueur. Mais certaines propositions sont impossibles à refuser et c’est bien une offre de ce style que Messi pourrait rapidement recevoir.

Un plan sur 10 ans

Elle pourrait venir de Manchester City qui pourrait proposer à Messi un plan sur près de 10 années qui lui assurerait totalement son avenir et sa reconversion. Un plan qui le ferait passer par Manchester City puis par la MLS avec New York et enfin devenir ambassadeur du club.