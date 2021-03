Sampaoli a totalement transformé Luis Henrique qui est passé de flop à grand espoir et qui justifie l’argent placé sur lui.

L’arrivée de Sampaoli commence déjà à faire la différence pour certains joueurs qui sont en train de prendre une nouvelle dimension et on pense notamment à Luis Henrique. Le jeune joueur n’avait pas été désiré par Villas Boas et semblait être un flop alors qu’il avait coûté plus de 10 millions.

Un homme de base ?

On pensait que l’OM avait jeté de l’argent par les fenêtres, mais c’était avant de voir le joueur prendre sa pleine mesure sous les ordres de Sampaoli. Passé de flop à grand espoir, le joueur pourrait être l’un des hommes de base de la saison prochaine s’il continue à ce rythme.