Cristiano Ronaldo pourrait se retrouver sur le marché des transferts et on parle de plus en plus du PSG.

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait chercher un dernier challenge cet été, on parle de nouveau de l’intérêt du PSG qui pourrait faire signer la star portugaise. Il est vrai que CR7 pourrait même se retrouver libre cet été selon les informations de la presse espagnole.

Une bonne idée ?

Mais il faudra tout de même le convaincre et lui offrir un salaire de folie pour le faire venir. Cristiano Ronaldo n’est plus tout jeune, mais il pourrait encore apporter beaucoup au PSG et notamment son expérience. L’idée serait dans le coin de la tête des dirigeants parisiens, mais est-ce une bonne idée pour autant ?