Sa montée en puissance laisse entrevoir de réelles qualités pour Luis Henrique. Entre les mains de Sampaoli, ça peut faire un malheur.

Les supporters de l’OM se sont posés de nombreuses questions au moment de voir débarquer Luis Henrique. Encore plus lorsqu’André Villas Boas a parlé d’erreur de casting, indiquant que le Brésilien ne voulait pas jouer en 9 mais sur un côté. Placardisé par AVB, Luis Henrique se révèle sous son meilleur jour avec Jorge Sampaoli.

Un vrai talent

es entrées en jeu gagnantes montrent bien que Luis Henrique a du talent et qu’il peut exploser à l’OM. Dans quelques mois, Jorge Sampaoli va pouvoir l’utiliser davantage et en faire l’un de ses possibles titulaires. Un vrai crack qui a toutes les qualités pour réussir à l’OM. Et s’ouvrir les portes d’un grand destin.