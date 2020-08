On peut vraiment se demander si les moyens mis à disposition par l’OM pour se renforcer seront suffisants pour la saison prochaine.

Villas Boas semble bien avoir pris du galon depuis quelques semaines et s’implique sur le recrutement du club. Mais malgré quelques bonnes idées et des contacts intéressants, on peut se demander si les efforts du moment seront suffisants pour renforcer l’équipe comme elle doit l’être.

Pas assez de moyens

L’OM va avoir un calendrier chargé la saison prochaine et une Ligue des champions à disputer. Pour le moment, l’effectif semble être nettement trop juste autant en quantité qu’en qualité. Sans davantage de moyens, il semble difficile d’imaginer une équipe capable de lutter sur tous les tableaux l’an prochain.