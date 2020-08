Il ne faut pas s’attendre à de trop nombreuses signatures du côté du PSG cet été. Leonardo a surtout deux priorités.

Leonardo est sur le front du mercato en ce moment, mais il ne faut pas s’attendre à de nombreuses recrues lors de ce marché des transferts. Le directeur sportif brésilien veut améliorer son effectif, mais par petites touches en fonction des manques les plus importants.

Il faut aussi dégraisser

Il s’est fixé deux grandes priorités : un défenseur central et un milieu de terrain. C’est pour ces deux joueurs que les plus grosses dépenses seront faites même si d’autres joueurs de complément pourraient arriver. Mais Leonardo aimerait aussi alléger son effectif et se débarrasser de joueurs en manque de temps de jeu.