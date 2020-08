Le Barça semble prêt à tout pour faire signer Eric Garcia qui pourrait bien être l’avenir en défense centrale.

Les dirigeants du FC Barcelone doivent penser à l’avenir et notamment à celui de leur charnière centrale. Gérard Piqué est indéboulonnable, mais il a 33 ans et il faut penser à la suite. C’est la raison pour laquelle les Catalans font actuellement tout leur possible pour ramener Eric Garcia à la maison.

Un joueur d’avenir

Le jeune défenseur de Manchester City a bien été formé à la Masia avant de rejoindre Pep Guardiola en Angleterre. À 19 ans il est l’un des grands espoirs à son poste, mais n’a plus qu’un an de contrat avec City. Le Barça veut profiter de l’aubaine pour faire de lui le futur Piqué de la défense.