Les dirigeants de l’OL se préparent à ouvrir la porte à quelques joueurs lors du marché des transferts à venir, car il faut remplir les caisses et trouver de l’argent pour compenser le fait que le club ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Et cela ne devrait pas être trop difficile.

Le meilleur prix

Selon la presse, deux joueurs pourraient ne pas manquer de propositions : Aouar et Dembelé. Les deux hommes ont la cote en Premier League et leurs ventes pourraient bien rapporter plus de 120 millions d’euros. Les Gones ne sont pas pressés et vont tout faire pour vendre leurs joueurs au meilleur prix.