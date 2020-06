La question du remplacement de Thiago Silva va se poser. Et si Leonardo ne prenait personne…

Le PSG a donc bien pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Thiago Silva. Après plusieurs années de bons et loyaux services, le capitaine du PSG est invité à tourner la page et à aller terminer sa carrière sous un autre maillot. Une grosse économie au niveau de la masse salariale.

Pas remplacé ?

Thiago Silva coûtait plus de 10 millions d’euros par an et il était pris en grippe par une partie du parc de Princes. La vraie question est de savoir maintenant s’il faut le remplacer. Kimpembe et Marquinhos ont les épaules pour tenir la charnière. Diallo, Kouassi ou encore Kehrer peuvent être des plans B.