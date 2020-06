Le directeur sportif du PSG s’intéresse a plusieurs joueurs du championnat de France.

Alors qu’un mercato 100% français a récemment ouvert ses portes, le PSG s’intéresse a plusieurs joueurs de Ligue 1 et pourrait bien se montrer actif au cours des prochaines semaines. Six joueurs sont notamment suivis de près par Leonardo et ses équipes.

Leonardo regarde en France

Si Eduardo Camavinga est une priorité pour le club de la capitale, Houssemn Aouar est aussi courtisé au milieu de terrain. Mais Leonardo s’intéresse aussi à Youcef Atal (Nice), Hamari Traoré (Rennes) et Rayan Aït-Nouri (Angers). Enfin, Boubacar Kamara est aussi courtisé selon la presse spécialisée.