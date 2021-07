On parlait de plus de 50 millions d’euros pour un transfert de Aouar il y a un an et le joueur pourrait désormais partir pour deux fois moins.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont bien prévu de vendre Houssem Aouar lors de ce marché des transferts. Il faut faire entrer de l’argent dans les caisses et le joueur a bien un bon de sortie en cas de bonne offre. Il y a encore quelques mois, les Gones voulaient plus de 50 millions d’euros pour lui.

Une cote en baisse

Mais sa cote est en baisse et sa vente lors de ce marché des transferts pourrait bien se faire pour une somme nettement plus raisonnable. Il est dans le viseur d’Arsenal et on parle désormais d’un transfert qui pourrait se faire entre 20 et 25 millions d’euros. Une somme qui pourrait paraître décevante compte tenu du potentiel du joueur.