La rumeur d’un retour de Ben Arfa à Marseille est de plus en plus forte. Mais que peut-il encore apporter à l’OM ?

La rumeur est de plus en plus forte du côté de l’Olympique de Marseille. Sampaoli serait persuadé de pouvoir relancer Hatem Ben Arfa et aimerait pouvoir boucler son retour à l’OM cet été. Sampaoli le connaît très bien pour avoir déjà tenté de le recruter dans le passé lorsqu’il était à Séville.

Une bonne idée ?

Ben Arfa est libre de tout contrat et ne représente donc pas un gros investissement ni un risque majeur financièrement. Mais est-il encore capable de donner sa pleine mesure ? Il sort d’une saison très difficile à Bordeaux et on peut s’interroger sur ce qu’il pourrait bien apporter à Marseille.