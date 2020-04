L’OM ne pourra pas passer à côté d’un transfert de Thauvin si le joueur ne prolonge pas son contrat.

Florian Thauvin n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM et à la suite de plusieurs frictions avec ses dirigeants, il ne serait pas prêt à prolonger son bail. Et Marseille ne semble pas avoir les moyens de lui faire une offre de premier plan pour un nouveau contrat.

Il perd de la valeur

Si tout reste ainsi, alors il va falloir faire absolument tout pour vendre Thauvin lors de ce marché des transferts. Mais l’OM pourrait être déçu par la valorisation du joueur qui a perdu beaucoup de valeur notamment en raison de la proximité de la fin de son contrat.