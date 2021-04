L’avenir de Memphis Depay, le capitaine de l’OL, est encore incertain.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’OL, Memphis Depay a pour l’instant refusé de prolonger son bail et se dirige vers un départ libre en fin de saison. Mais si le joueur néerlandais a reçu plusieurs appels du pied, il n’a toujours pas trouvé d’accord avec un club.

Depay peut encore rester…

Et l’OL a encore une petite raison d’y croire et de conserver son capitaine en fin de saison. Et pour cause, Depay, s’il est sur les tablettes de plusieurs cadors n’est pas une priorité pour le Barça, la Juve ou le club parisien. Seul le Borussia Dortmund en fait une priorité. Mais le club allemand n’est pas vraiment une option de premier choix aux yeux du buteur de l’OL…