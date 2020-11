Si l’OL peine à obtenir une belle offre pour Depay en juin, le club pourrait chercher un échange de joueur.

L’OL veut toujours trouver une solution pour Depay et devrait sans doute le vendre au mois de janvier afin de récupérer une somme d’argent et de ne pas le voir partir libre en juin. Depay est très clair et sait déjà qu’il veut rejoindre Leo Messi. Aucun autre club n’est sérieusement dans la course.

Un échange possible

Mais Koeman manque de liquidités pour boucler un tel transfert et l’OL pourrait y voir une autre opportunité. Le club espagnol a besoin de dégraisser et les Gones pourraient bien faire leur course en demandant un joueur en échange. Reste à savoir si les joueurs sur la liste des transferts sont susceptibles d’intéresser Garcia.