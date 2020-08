Et si l’OL parvenait à vendre Depay pour une somme totalement folle alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat…

Les dirigeants de l’OL ne sont pas contre une belle vente de Memphis Depay lors de ce matché des transferts notamment parce que le joueur hollandais n’a plus qu’un an de contrat et qu’il est hors de question de le voir filer gratuitement dans un an à la fin de son bail.

Fou à ce prix

Dortmund est effectivement intéressé par l’attaquant des Gones, mais une offre de folie est évoquée par un journal allemand. On parle d’un transfert de 60 millions d’euros. Une somme qui peut paraître totalement folle compte tenu du contrat du joueur. À ce tarif, les dirigeants lyonnais ne vont pas hésiter longtemps…