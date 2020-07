Depay n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc partir lors de ce marché des transferts. Mais à 25 millions, serait-il une bonne affaire ?

Beaucoup de questions se posent sur l’avenir de Depay. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ne souhaiterait pas prolonger avec les Gones. Pour les dirigeants lyonnais, il est inconcevable de le voir partir en 2021 sans récupérer la moindre indemnité de transfert.

Mieux que rien

Il pourrait donc partir cet été, mais à quel prix ? Tottenham serait bien intéressé par le joueur batave, mais le club anglais ne voudrait pas dépasser les 25 millions d’euros pour lui. À ce prix serait-ce une bonne affaire pour l’OL ? Le prix est certes bas, mais c’est toujours mieux que rien. L’OL peut-il se permettre de le bloquer un an pour 25 millions ?