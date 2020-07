Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar a de très grandes chances de prolonger et même de finir sa carrière à Paris.

Neymar n’est plus le jeune espoir plein de promesses. Le Brésilien a 28 ans et sa carrière est bien entamée. Dans son esprit, il a compris que ses rêves de Ballon d’Or étaient désormais plus compliqués que prévu. Son clan aussi et c’est pour cette raison que la réflexion de ses décideurs s’oriente de plus en plus vers un avenir à Paris.

Des conditions de rêve au PSG

Au PSG, Neymar touche un salaire XXL. En prolongeant son contrat, le Brésilien sera plus que jamais l’un des joueurs les mieux payés du monde. Des conditions de rêve qui pourraient motiver son désir de rester à Paris encore de nombreuses saisons. Jusqu’à la fin de sa carrière ? Les supporters en rêvent et c’est peut-être ce qui va se passer…