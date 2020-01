Le transfert de Coutinho pourrait finalement être une belle affaire l’été prochain, car son prix pourrait fortement baisser.

Plus le temps passe et plus les dirigeants du Bayern Munich semblent hésitants au moment de lever l’option d’achat de Coutinho. Le milieu de terrain brésilien a fait quelques belles performances en Bundesliga, mais le conserver pourrait coûter très cher au club allemand.

Un prix en baisse

Si le Bayern fait un autre choix, le joueur va se retrouver de toute façon sur le marché des transferts, mais sa valeur marchande pourrait bien s’effondrer. Au point de devenir une belle affaire ? Difficile d’imaginer un club mettre plus de 100 millions d’euros sur lui dans quelques mois.