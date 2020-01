La décision de Mino Raiola de placer Haaland à Dortmund pourrait bien avoir un impact sur l’avenir de Pogba.

Paul Pogba veut plus que jamais quitter Manchester United le plus rapidement possible et il espère bien avoir la chance de boucler ses valises lors du mercato hivernal. Mais son agent, Mino Raiola pourrait bien avoir pris une décision qui pourrait poser problème.

Pas de bon de sortie ?

Manchester United voulait absolument recruter Haaland, mais ce dernier vient de s’engager avec Dortmund. Une décision qui pourrait bien pousser les dirigeants de MU a ne faire aucun cadeau à l’agent de Pogba et donc à ne pas donner de bon de sortie au champion du monde.