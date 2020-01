Leonardo aurait bien aimé conserver Meunier, mais le défenseur international belge discute activement avec l’Inter.

L’avenir de Thomas Meunier pourrait bien s’écrire loin du PSG. Le défenseur international belge n’a jamais vraiment fait partie des plans de Tuchel et il sera en fin de contrat au mois de juin. Leonardo aurait bien aimé le conserver et lui a même fait une offre de prolongation.

Négociation active

Mais il a toutes les chances de partir et discute avec des formations de Serie A. Il semble prêt à rejoindre le championnat italien et serait même en phase active de discussion avec l’Inter Milan à qui il réclame un salaire de 5 millions d’euros par an. Une somme qu’il peut obtenir puisqu’il ne coûtera rien en transfert.