Pep Guardiola pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine.

Même s’il a récemment assuré qu’il ne quitterait pas Manchester City en fin de saison, l’avenir de Pep Guardiola serait très incertain selon la presse britannique. S’il ne remporte pas la Ligue des Champions cette saison, ses dirigeants, qui ont été lourdement sanctionnés par le fairplay financier pourraient remercier le coach catalan.

Guardiola en Italie ?

Et s’il se retrouvait libre, Guardiola pourrait bien prendre la direction de l’Italie. Plusieurs sources assurent en effet qu’après l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre, Guardiola voudrait entraîner en Italie. Plus précisément la Juventus qui aurait d’ailleurs déjà prévu de l’approche au cours des prochaines semaines.