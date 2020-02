Le PSG suit de très près Aouar et Camavinga, mais Leonardo va sans doute devoir faire un choix.

Leonardo veut recruter des valeurs sûres, mais il cherche aussi des joueurs jeunes et avec de gros potentiels. C’est dans cette optique qu’il a mis les noms de Camavinga et de Aouar sur ses tablettes. Les deux joueurs de Rennes et de Lyon ont le profil pour exploser dans les années à venir.

Une histoire de prix

Mais Leonardo ne fera pas signer les deux et il va devoir faire un choix. Le premier est sans doute celui qui pourrait être le moins cher. Rennes ne pourra pas résister à une offre proche de 40 à 50 millions d’euros. Pour Aouar, en revanche, le président Aulas souhaite dépasser les 65 millions.