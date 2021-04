Si le PSG courtise Leo Messi, les Parisiens pourraient également saisir une autre opportunité de marché.

Tout est possible pour le PSG, cet été. Le Covid redistribue les cartes et le possible départ de Kylian Mbappé permet d’envisager toutes les options. A commencer par la possible venue de Leo Messi, dont le contrat expire et qui pourrait être séduit par le projet parisien. De plus, la présence de Neymar est un atout pour le PSG, qui dispose d’une deuxième cartouche offensive permettant de séduire le sextuple Ballon d’Or.

Aguëro aussi est libre…

Sur le marché des transferts, il y a une autre star en fin de contrat : Sergio Aguëro. Très, très proche de Leo Messi, l’attaquant de Manchester City rêve de pouvoir terminer sa carrière aux côtés de son compatriote. S’il accepte de toucher un peu moins qu’à City, il pourrait envisager une aventure d’une à deux saisons à Paris. Un trio Neymar, Messi, Aguëro, avec Di Maria dans les parages, ça pourrait faire des étincelles !