Les dirigeants catalans pourraient très mal vivre une mauvaise vente de Coutinho qui mettrait le club dans le rouge.

Les dirigeants catalans savent que l’été prochain pourrait être très difficile pour le club. Le Barça a la masse salariale la plus grosse du monde et le club va devoir boucler quelques grosses ventes pour remettre ses finances dans le vert et respecter les règles du fair-play financier.

Il faut de l’argent

Pour cela, les dirigeants comptaient sur une très belle vente de Coutinho, mais ce dernier pourrait bien ne pas être conservé par le Bayern Munich. Une vente au rabais de Coutinho pourrait être un coup très difficile pour les dirigeants catalans qui vont avoir besoin de bien vendre.