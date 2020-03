Lille sait dénicher les meilleurs talents en Europe et a déjà une piste pour la saison prochaine.

Les dirigeants du LOSC se sont fait une habitude de trouver des joueurs avec de très gros potentiels pour les vendre une petite fortune quelques mois plus tard. Et le directeur sportif, Luis Campos, pourrait bien avoir trouvé le prochain joueur qui va exploser avec Lille.

Difficile pour le LOSC

Il s’agit du jeune défenseur Sava Cestic qui porte les couleurs du FC Cologne alors qu’il a tout juste 19 ans. Lille va tenter sa chance surtout que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat en juin. Mais la concurrence est déjà rude pour le faire signer et Lille aura fort à faire.