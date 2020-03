Si Icardi ne reste pas, Leonardo va devoir frapper fort pour le remplacer et il a déjà une idée.

L’inquiétude est de mise au sujet de l’avenir de Mauro Icardi. Le PSG a pris la décision de lever son option d’achat, mais le joueur n’a toujours rien dit de ses intentions et a la possibilité de refuser de rester. Il faudra donc recruter un attaquant de premier plan s’il ne devait pas rester.

Ce ne sera pas simple

Et Leonardo semble prêt à activer des options pour cela. Le directeur sportif brésilien a même une priorité en tête. Si Icardi ne reste pas il va falloir frapper fort et il se voit bien recruter Paulo Dybala même si la lutte avec la Juventus pourrait être très forte. Le club italien fait son possible pour le convaincre de prolonger.