La crise mondiale pourrait bien faire considérablement baisser la cote de Victor Osimhen sur le marché des transferts.

Victor Osimhen a beaucoup fait parler de lui cette saison. C’est sans aucun doute l’une des grandes découvertes de la Ligue 1 et de nombreux clubs européens lui tournent autour depuis plusieurs mois. Mais la crise du Coronavirus pourrait bien coûter très cher au LOSC.

Le garder encore un an

Compte tenu de ses performances de début de saison, des observateurs estimaient qu’il pourrait atteindre la cote de 80 millions d’euros en fin de saison. Mais l’arrêt des championnats et la crise financière traversée par les clubs pourrait bien faire baisser son prix de vente à 50 millions. Le LOSC doit-il le garder un an de plus pour le vendre plus cher ?