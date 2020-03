En conflit avec ses dirigeants, Gareth Bale ne fera aucun cadeau et cela pourrait coûter une petite fortune au Real.

Les dirigeants du Real Madrid veulent absolument trouver une solution pour Gareth Bale lors du prochain marché des transferts. La presse espagnole a même récemment affirmé que certains dirigeants envisagent de le libérer de son contrat pour qu’il trouve preneur plus rapidement.

Aucun cadeau

Mais cela pourrait bien ne pas suffire. Le Gallois est en conflit avec ses dirigeants et il ne fera aucun cadeau. On commence même à dire qu’il pourrait refuser tout départ pour toucher l’intégralité de son salaire jusqu’à la fin de son contrat. Il touche près de 17 millions d’euros par an.