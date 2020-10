Paris est bien intéressé par Aouar, mais on voit mal comme le Lyonnais pourrait finir par échapper à Arsenal.

Les dirigeants du PSG s’intéressent au profil de Aouar depuis de nombreuses semaines et le joueur a bien toutes les chances de quitter l’Olympique Lyonnais pour renflouer les caisses des Gones. Pour le moment, le club le plus intéressé est bien Arsenal et il serait surprenant qu’il échappe aux Gunners.

Il peut échapper à Arsenal ?

L’OL considère que les Gunners n’ont pas fait une offre suffisante et attendent toujours 50 millions d’euros. À ce tarif, le PSG ne pourra pas suivre cette saison et le joueur a bien toutes les chances de rejoindre la Premier League. On voit mal comment il pourrait échapper à Arsenal.