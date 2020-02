Si le PSG est parfaitement positionné pour récupérer Mauro Icardi, la présence de la Juventus dans le dossier commence à vraiment poser souci.

L’option d’achat présente dans le prêt de Mauro Icardi permet au PSG d’avoir un boulevard pour signer l’Argentin en juin prochain. Il suffit à Leonardo de signer un chèque de 60 millions d’euros et l’affaire sera entendue. Mais…

Sa femme pousse pour rester en Italie

Il y a un danger qui porte le nom de la Juventus Turin et qui pose clairement souci au PSG. En effet, même si Paris est en très bonne posture, difficile de ne pas prendre en compte la volonté de son clan, et notamment de sa femme. Wanda Icardi vit toujours en Italie et souhaite que Mauro, dont elle gère les intérêts, en fasse de même. Une parenthèse d’un an peut aller mais plus, pour sa famille, cela semble complexe à gérer. L’oppportunité de la Juventus tombe à pic et le PSG sait qu’il y a danger.