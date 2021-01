Zidane pourrait bien être poussé vers la sortie au mois de juin et des noms commencent déjà à circuler pour le remplacer.

Zidane est de plus en plus critiqué en Espagne à tel point que son départ serait très sérieusement envisagé et peut-être même avant la fin de la saison. Le technicien français garde néanmoins une aura qui devrait lui permettre de ne pas être débarqué dans le courant de la saison.

Menacé

Il faudra donc attendre le mois de juin et le nom de Massimiliano Allegri est clairement celui qui circule le plus en ce moment. Le technicien italien est libre de tout engagement depuis son départ de la Juventus. À moins que Zidane ne parvienne à faire des miracles d’ici là.