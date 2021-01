Courtisé longtemps par le PSG, Eriksen devrait finalement prendre la direction de la Premier League.

On a parlé pendant de longues semaines de la possible signature de Eriksen. Le milieu de terrain danois de l’Inter Milan veut une nouvelle expérience au plus vite pour se relancer. Paris a longtemps pensé à lui, car Leonardo voulait une touche technique de pus au milieu.

Deux pistes

Mais le PSG a finalement abandonné cette piste, car il aurait fallu vendre des joueurs avant de faire une offre sérieuse. Du coup, Eriksen devrait finalement rejoindre un championnat qu’il connaît très bien, la Premier League. Leicester et Tottenham veulent le relancer.