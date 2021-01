Le PSG est loin de partir favori pour la signature de Paul Pogba pour lequel la Juventus a déjà pris une belle avance.

Leonardo reste très attentif à ce qui se passe autour de Paul Pogba pour la saison prochaine. Il apprécie le joueur français, mais il sait surtout que Pogba a la cote auprès des décideurs qataris. Pogba n’aura plus qu’un an de contrat en juin avec Manchester et ce sera le bon moment de bouger.

Un salaire qui pose problème

Mais Paris n’aura pas la partie facile et ne part d’ailleurs pas favori pour la finalisation de ce transfert. La Juventus veut absolument boucler le retour de Pogba et semble avoir déjà pris une belle avance dans les discussions avec l’agent du joueur. Mais la question de son salaire pourrait poser problème.