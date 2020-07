La cote de Griezmann est en chute libre et s’il est mis sur le marché des transferts, il ne bougera sans doute pas pour plus de 60 millions.

Il a fallu mettre 120 millions d’euros sur la table pour payer la clause libératoire de Griezmann il y a tout juste un an, mais la valeur marchande du champion du monde est en chute libre alors qu’l sort d’une saison très difficile et qu’aucune place ne lui est faite sur le terrain.

Sa cote s’effondre

Il devrait être mis sur le marché des transferts cet été, mais s’il bouge, ce sera pour une somme nettement moins élevée. Entre ses performances moyennes et la crise du coronavirus, il est l’un des joueurs dont la cote s’effondre le plus. Il sera sans doute difficile d’obtenir des offres de plus de 60 millions.