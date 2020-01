Le PSG veut un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et les dirigeants veulent frapper fort.

Les propriétaires du PSG veulent frapper très fort lors de la prochaine intersaison pour le poste d’entraîneur. Thomas Tuchel ne fera pas une saison de plus à la tête de l’équipe, quels que soient les résultats sur la deuxième partie de la saison. Et QSI veut installer l’un des meilleurs du monde.

Tout pour Guardiola

La presse anglaise affirme que le PSG veut absolument tout mettre en œuvre pour faire venir Pep Guardiola. Le technicien espagnol n’a plus qu’un an de contrat avec City et s’interroge de plus en plus pour son avenir. Paris est prêt à lui faire un pont d’or. En cas d’échec, le PSG aurait bien l’intention de faire une proposition à Xavi.