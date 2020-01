Paris n’a pas encore la réponse de Icardi au sujet de son avenir et cela laisse une image étonnante de l’attaquant.

En fin de saison, Cavani va quitter le club à l’issue de son contrat puisque les dirigeants ont pris la décision de ne pas le prolonger. Ils ont notamment pris cette décision puisqu’ils ont déjà Icardi pour le remplacer, mais l’attaquant argentin va-t-il vraiment rester ?

Ils font poireauter le PSG

Le PSG a déjà manifesté son envie de lever l’option d’achat de 70 millions d’euros et a transmis une très belle offre contractuelle au joueur. Mais aucune réponse n’a encore été formulée. Sa femme et agent semble attendre la meilleure offre possible. Il serait bon que Leonardo lui donne un ultimatum.