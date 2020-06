Tous les feux sont au vert pour le transfert de M’Baye Niang. Le joueur a toutes les chances de signer pour l’OM.

On parle beaucoup du possible transfert de M’Baye Niang depuis quelques semaines et tout semble réuni pour que le joueur du Stade Rennais porte bien le maillot phocéen la saison prochaine. La dernière bonne nouvelle vient d’Angleterre et du fait que certains clubs sont prêts à jeter l’éponge.

Des clubs abandonnent ?

Des clubs de Premier League suivaient bien le joueur du Stade Rennais mais ils auraient été avertis de la farouche volonté du joueur de rejoindre l’OM la saison prochaine et auraient décidé de passer à autre chose. Une très bonne nouvelle pour les supporters de l’OM.