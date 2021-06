Même s’il n’a plus qu’un an de contrat, recruter Guendouzi pour 15 millions d’euros pourrait être une belle affaire.

L’OM veut avancer pour le transfert de Guendouzi. Il se dit depuis longtemps que le joueur n’est plus très loin de trouver un accord avec les dirigeants de l’OM, mais encore faut-il qu’un autre accord soit trouvé avec Arsenal à qui il appartient toujours. Les Gunners sont dans l’obligation de le vendre.

Il pourrait rapporter gros

Le joueur n’a en effet plus qu’un an de contrat et pourrait donc partir libre en 2022. Il est sur le marché, mais Arsenal demande 15 millions d’euros pour le lâcher. Une somme qui peut paraître élevée compte tenu de sa seule année de contrat, mais Guendouzi a un gros potentiel et pourrait rapporter gros dans les années à venir.