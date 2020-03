Alors qu’on parle de beaucoup de ventes pour l’été prochain, le LOSC va aussi se battre pour garder quelques éléments.

Le LOSC pourrait récupérer de très belles sommes d’argent sur le marché des transferts cet été puisque de nombreux éléments pourraient avoir de très belles sollicitations et rapporter gros. Mais Christophe Galtier ne veut pas non plus perdre toutes ses forces vives.

Galtier veut le garder

Et il se bat déjà pour convaincre Loïc Rémy de poursuivre l’aventure à la fin de son contrat en juin. L’ancien international de 33 ans se pose des questions au sujet de son avenir, mais Galtier veut que tout soit mis en œuvre pour le convaincre de prolonger l’aventure.