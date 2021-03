Messi est encore loin d’avoir quitté le PSG et tout va être fait dans les jours à venir pour le convaincre de rester.

Les élections à Barcelone pourraient bien avoir eu un impact de folie sur l’avenir de Leo Messi. Alors qu’on parle de son départ en juin depuis plusieurs semaines, Messi est encore loin d’avoir quitté le nid, car tout va être fait pour le convaincre de rester encore quelques années.

Une offre en préparation

Et la possibilité de le voir prolonger prend un peu plus de corps depuis quelques jours. Messi ne ferme pas la porte et serait en discussions privilégiées avec Laporta qui vient de remporter les élections. Tout sera fait pour lui faire une offre qu’il pourrait accepter pour rester à Barcelone.