Le PSG pourrait être bien aidé pour le transfert de Leo Messi par la mort probable du fair-play financier.

Le PSG veut frapper fort l’été prochain et va sans doute être aidé en cela par l’assouplissement du fair-play financier. Les règles vont changer et le PSG pourrait bien avoir le champ libre pour faire de grosses dépenses et pour avoir une masse salariale qui pourrait être totalement délirante.

Le PSG tout seul ?

Paris ne fera sans doute pas n’importe quoi pour autant, mais cela pourrait lui donner la latitude pour offrir à Messi le contrat qu’il attend et qui pourrait donc lui faire gagner plus de 50 millions d’euros par an. Paris pourrait bien être le seul club capable de lui offrir de telles conditions.