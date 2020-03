Il semblerait que Leonardo fasse vraiment de Pjanic une priorité de recrutement pour la saison prochaine.

La presse italienne ne cesse de parler de la possibilité de voir Miralem Pjanic retrouver le championnat de France la saison prochaine. Il est vrai que les dirigeants de QSI se sont toujours intéressés à lui et le joueur serait désireux de donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Échange possible

Selon les journalistes de Tuttosport, c’est même Leonardo qui ferait de Pjanic une grande priorité de recrutement pour la saison prochaine. La Juventus n’est pas fermée à son transfert et demanderait environ 60 millions d’euros pour le laisser filer. On parle même d’un échange possible.