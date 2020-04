Les dirigeants du BVB prennent très au sérieux les rumeurs au sujet de leur buteur.

Recruté par le Borussia Dortmund en janvier dernier, Erling Braut Haaland est déjà évoqué comme un possible gros transfert de l’été. Le joueur serait en effet sur les tablettes du Re al. Et cet intérêt inquiète énormément ses dirigeants.

Une clause qui inquiète

Il faut dire que la force de frappe de Madrid, et la clause d’Erling Haaland qui sera de 75 millions d’euros en janvier 2021 ont de quoi faire peur à ses dirigeants. Cette clause libératoire pourrait les inciter à accepter une offre à peine plus élevée l’été prochain. Ils ont d’ailleurs appelé l’agent du joueur, Mino Raiola il y a quelques jours pour en savoir plus quant aux intentions du joueur. Pérez rêve d’associer Mbappé et Haaland la saison prochaine.