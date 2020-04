Les dirigeants du Real Madrid n’ont plus l’intention de laisser filer Modric en fin de saison.

Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, Luka Modric a été envoyé en MLS par de nombreux médias spécialisés au cours des derniers mois. Il y a encore encore quelques semaines, Florentino Pérez se disait prêt en coulisse à laisser partir libre son dernier Ballon d’Or.

Modric ne part pas !

Mais les récents évènements et la crise liée au coronavirus vont bouleverser les plans de tous les clubs. Y compris les plus grands. Ainsi, du côté du Real Madrid un départ de Modric n’est plus à l’ordre du jour. Le Croate devrait aller au bout de son contrat selon AS. Une nouvelle qui va ravir Zidane, très heureux des prestations de son joueur lors de la seconde partie de saison.