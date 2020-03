Ocampos a été vendu pour 15 millions d’euros l’été dernier, mais sa valeur marchande est en train d’exploser.

Lucas Ocampos a toujours été capable du meilleur comme du pire, mais il a vraiment franchi un cap depuis le début de la saison sous le maillot du FC Séville et certains pourraient bien se mordre les doigts de ne l’avoir vendu que 15 millions d’euros l’été dernier.

Une clause libératoire

En effet, la cote de Ocampos est en train de flamber sur le marché des transferts et on parle désormais d’une valeur marchande qui pourrait dépasser les 50 millions d’euros. Ocampos a une clause libératoire de 60 millions d’euros et il pourrait bien animer le prochain mercato.